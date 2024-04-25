СБУ затримала весь склад "виборчої комісії" РФ у Бериславському районі (фото)

Служба безпеки України (СБУ) затримала 9 колаборантів, які "працювали" на "виборчій дільниці" РФ під час окупації Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонської області. Усі вони входили до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку рашисти створили у захопленому на той час Бериславському районі", - йдеться в повідомленні.

Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України. За даними слідства, під час перебування на "посаді" вона організувала проведення незаконного референдуму рф щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

"Щоб виконати вказівку Москви, колаборантка залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад "виборчкому". За її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і "проголосувати" на користь Кремля", - зазначають в СБУ.

Безпосередньо в день незаконного "референдуму" фігуранти робили дворові обходи приватних осель з "виборчими урнами" та фейковими бюлетенями. Під час таких рейдів вони, будучи у супроводі озброєних загарбників, збирали "голоси за приєднання до РФ".

Під час звільнення регіону "голова виборчкому" втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і "залягли на дно" поблизу лінії боєзіткнення.

Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Колишній очільниці окупаційного "виборчкому" рф заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, раніше правоохоронці затримали двох колаборантів, які допомагали росіянам проводити незаконний "референдум" у Херсонській області.

Крім того, правоохоронці в Херсонській області затримали жінку, яка раніше допомагала окупантам проводити незаконний "референдум".