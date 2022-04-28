СМИ сообщают о подготовке "референдума" в "Л/ДНР", а Украину пригласили на саммит G20: новости за 27 апреля

Появилась информация о подготовке "референдума" по присоединению "Л/ДНР" к России, Украину пригласили на саммит G20, Еврокомиссия предложила отменить пошлины на товары из Украины. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

"Л/ДНР" в мае планируют провести "референдум" по присоединению к России, - СМИ

"Л/ДНР" готовятся провести референдум в мае по присоединению к Российской Федерации. Таким образом, страна-оккупант планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза".

Источники издания, которые близки к администрации президент России заявили, что в 14 и 15 мая "ЛНР" и "ДНР" могут провести "референдум" по присоединению к России. Предполагается, что они присоединятся в пределах "исторических" границ Донецкой и Луганской областей Украины.

Резников предупредил о тяжелых неделях противостояния с РФ

Министр обороны Алексей Резников призвал к устойчивости и единству в ближайшие недели войны против России, накопившей силы для масштабного наступления на востоке Украины.

В то же время советник руководителя ОП Украины Алексей Арестович рассказал, что вскоре Украина получит мощное оружие от Запада, а впоследствии начнет активные наступательные действия для освобождения территории Украины. "Вторая половина июня, а скорее всего июль - это ожесточенные бои. Но уже украинская армия пойдет в наступление", - сообщил Арестович.

Обыски у родственников Козака и Медведчука продолжаются: ГБР раскрыло подробности

В среду, 27 апреля, сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований Львова начали обыски у родственников нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Были изъяты валюта, рубли и банковские карты.

Как информируют в ведомстве, обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Еврокомиссия предложила отменить пошлины на товары из Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерения Европейского Союза упразднить все пошлины и квоты на экспорт украинских товаров.

Глава правительства заявил о предложении Еврокомиссии приостановить действие всех ограничений на ввоз украинских товаров в ЕС на год. Этот жест поддержки должен поддержать экономику Украины.

Зеленский переговорил с президентом Индонезии. Украину пригласили на саммит G20

Президенты Украины и Индонезии Владимир Зеленский и Джоко Видодо провели телефонные переговоры. Нашу страну пригласили принять участие в саммите G20.

В текущем году именно Индонезия выступает председательствующей страной, а встреча групп стран G20 состоится уже в ноябре.

Путин угрожает "молниеносными ударами" за вмешательство в войну против Украины

Президент России Владимир Путин угрожает третьим странам "молниеносными ударами" за вмешательство в войну против Украины. И за создание угроз стратегического характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты", - заявил Путин.

Польша заявила о полной независимости от газа из РФ

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьера.

Моравецкий констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ. Накануне "Газпром" прекратил поставки газа вопреки действующему контракту.

Хоккейная сборная Украины разбила Сербию на старте ЧМ-2022

В стартовом туре чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IB сборная Украины уверенно обыграла сербов (7:0). Нападающие Пересунько и Мазур оформили дубли, а капитан команды Михнов сделал 4 ассиста.