ЗМІ повідомляють про підготовку "референдуму" в "Л/ДНР", а Україну запросили на саміт G20: новини за 27 квітня

З'явилася інформація щодо підготовки "референдуму" стосовно приєднання "Л/ДНР" до Росії, Україну запросили на саміт G20, Єврокомісія запропонувала скасувати мита на товари з України. Докладніше про те, що сталося у середу, 27 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

"Л/ДНР" у травні планують провести "референдум" щодо приєднання до Росії, - ЗМІ

"Л/ДНР" готуються провести референдум у травні щодо приєднання до Російської Федерації. Таким чином країна-окупант планує "встановити повний контроль над Донбасом й Південною Україною". Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".

Джерела видання, які близькі до адміністрації президент Росії заявили, що в 14 й 15 травня "ЛНР" й "ДНР" можуть провести "референдум" щодо приєднання до Росії. Передбачається, що вони приєднаються в межах "історичних" кордонів Донецької та Луганської областей України.

Резніков попередив про важкі тижні протистояння з РФ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав до стійкості та єдності в найближчі тижні війни проти Росії, яка накопичила сили для масштабного наступу на сході України.

Водночас радник керівника ОП України Олексій Арестович росповів, що невдовзі Україна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України. "Друга половина червня, а скоріш за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде у наступ", -повідомив Арестович.

Обшуки в родичів Козака та Медведчука тривають: ДБР розкрило подробиці

В середу, 27 квітня, працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Львова розпочали обшуки у родичів нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Було вилучено валюту, рублі та банківські картки.

Як інформують у відомстві, обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Єврокомісія запропонувала скасувати мита на товари з України, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив наміри Європейського Союзу скасувати всі мита та квоти на експорт українських товарів.

Очільник уряду заявив про пропозицію Єврокомісії призупинити дію всіх обмежень на ввезення українських товарів до ЄС на рік. Цей жест підтримки повинен підтримати економіку України.

Зеленський переговорив з президентом Індонезії. Україну запросили до саміту G20

Президенти України та Індонезії Володимир зеленський та Джоко Відодо провели телефонні перемовини. Нашу країну запросили взяти участь в саміті G20.

У поточному році саме Індонезія виступає головуючою країною, а зустріч груп країн G20 відбудеться вже у листопаді.

Путін погрожує "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України

Президент Росії Володимир Путін погрожує третім країнам "блискавичними ударами" за втручання у війну проти України. І за створення загроз стратегічного характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на зустрічі з Радою законодавців Федеральних зборів.

"Якщо хтось наміриться втрутитися в події, що відбуваються, зі сторони і будуть створювати неприйнятні для нас загрози стратегічного характеру, то вони повинні знати: наші зустрічні удари будуть блискавичними, швидкими. У нас є для цього всі інструменти", - заявив Путін.

Польща заявила про повну незалежність від газу з РФ

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єра.

Моравецький констатував завершення епохи залежності Польщі від РФ. Напередодні "Газпром" припинив постачання газу всупереч чинному контракту.

Хокейна збірна України розтрощила Сербію на старті ЧС-2022

У стартовому турі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB збірна України впевнено переграла сербів (7:0). Нападники Пересунько та Мазур оформили дублі, а капітан команди Міхнов зробив 4 асисти.