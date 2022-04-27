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В июне-июле Украина пойдет в наступление с западным оружием. Будут ожесточенные бои, - Арестович

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 22:43
В июне-июле Украина пойдет в наступление с западным оружием. Будут ожесточенные бои, - Арестович Фото: советник ОП Украины Алексей Арестович (volynnews)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник руководителя ОП Украины Алексей Арестович рассказал, что вскоре Украина получит мощное оружие от Запада, а впоследствии начнет активные наступательные действия для освобождения территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Алексея Арестовича.

"До конца мая-начала июня западное оружие поступит в товарном количестве, способном изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта, а может быть на двух или трех. Я думаю, что к середине июня мы получим боеспособные части, вооруженные этим западным оружием, готовые переходить в наступление", - сказал Арестович.

Также советник руководителя ОП Украины рассказал как события будут развиваться дальше.

"Вторая половина июня, а скорее всего июль - это ожесточенные бои. Но уже украинская армия пойдет в наступление. Российская армия это понимает, они погонят срочников, которых начали призывать с апреля. И этих ребят, которые прошли двухмесячные или одномесячные учения, на старой ржавой технике, которую как-то удастся восстановить, радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых украинских военных", - сообщил Алексей Арестович.

Напомним, в течение суток 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки, продолжаются бои.

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