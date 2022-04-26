ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Официально: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу

Новина українською →
Польша, Вторник 26 апреля 2022 21:00
Официально: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу Фото: "Газпром" сообщил о полном прекращении поставок газа в Польшу (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила письмо от российского "Газпрома" о полном прекращении поставки газа по Ямальскиму контрактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PGNiG.

"26 апреля "Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскиму контрактом в начале контрактного дня 27 апреля. Gaz-System и PGNiG остаются в постоянном контакте и на постоянной основе отслеживают ситуацию, связанную с прекращением поставок "Газпромом", – сказано в сообщении.

PGNiG и оператор польской газотранспортной системы компания Gaz-System сообщают, что сейчас все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями.

"Сейчас транспортная инфраструктура, которой управляет Gaz-System, функционирует бесперебойно. Национальная газотранспортная система поставляется на постоянной основе с помощью других входов в газовую систему, закачиваются подземные хранилища газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущим спросом", - отмечается в сообщении.

PGNiG отмечает, что Польша имеет возможность получать газ с разных направлений, в т. ч. через газовые соединения на Западной и южной границах и LNG-терминал в Свиноуйсьце, а также собственной добычи и запасов газа в хранилищах, которые сейчас заполнены примерно на 80%, что значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет.

Напомним, сначала о причинах прекращения поставок газа русские польскую сторону не проинформировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны