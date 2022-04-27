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Польша заявила о полной независимости от газа из РФ

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Варшава, Среда 27 апреля 2022 16:59
Польша заявила о полной независимости от газа из РФ Фото: Российский газ больше не нужен Польше (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьера.

Моравецкий констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ. Накануне "Газпром" прекратил поставки газа вопреки действующему контракту.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил глава правительства.

Ранее Польша предложила дополнительно обложить налогами энергоносители из РФ. Это, по мнению польских чиновников, будет стимулировать Евросоюз полностью отказаться от российских нефти и газа.

К слову, в Азии выросли цены на сжиженный газ после отказа РФ поставлять голубое топливо в Польшу и Болгарию.

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