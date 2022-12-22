У Чехії завершила підготовку перша група українських військових
Сьогодні, 22 грудня, в Чехії перша група українських військових завершила підготовку, яку проходила з 4 грудня під керівництвом чеської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz
Сьогодні, перша група українських військових завершила навчання на Лібавському військовому полігоні в Оломоуці.\
Під час навчань новачки та досвідчені бійці з фронту навчались у чехів базовим військовим навичкам, зокрема стрільбі з автомата чи керування БМП, а також командним навичкам. У відповідь українські військові передали свій досвід ведення реальних боїв чеським колегам.
Міністр оборони Чехії Яна Чернохова, представники армії та Оломоуцького краю відвідали український підрозділ, який зараз очікує відправлення в Україну.
"Чехія стоїть за вами. Ви – герої для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки...Військового злочинця Путіна треба перемогти", - сказала Чернохова.
Начальник Генштабу Збройних Сил Чехії Карел Жехка запевнив українських колег у підтримці чеської армії та побажав "якнайшвидшої перемоги".
За початковим планом, до кінця наступного року мають відбутися ще чотири навчальні тури. Перший з них запланований на кінець січня.
За словами командувача сухопутними військами чеської армії Романа Нагончика, українські військові провели в Лібаві близько трьох тижнів. Підрозділ чисельністю кілька сотень чоловік, перевірив влучну стрільбу та тактичну підготовку, у програмі також була передача досвіду планування атаки, оборони та пересування. Він зазначив, що чеські та українські військові обмінюються між собою досвідом.
"Вони показують один одному, як вони це роблять, як ми це робимо, а потім кожен обирає з цього своє і використовує його у своїх процедурах", - сказав Нагончик..
Нагадаємо, українські військові медики пройдуть навчання в Болгарії.
Раніше ми писали, скільки часу знадобиться українським військовим, щоб навчитися системі Patriot. Адже, вчора 21 грудня, США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.
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