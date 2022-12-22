У Чехії завершила підготовку перша група українських військових

Сьогодні, 22 грудня, в Чехії перша група українських військових завершила підготовку, яку проходила з 4 грудня під керівництвом чеської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.sz

Сьогодні, перша група українських військових завершила навчання на Лібавському військовому полігоні в Оломоуці.\

Під час навчань н овачки та досвідчені бійці з фронту навчались у чехів базовим військовим навичкам, зокрема стрільбі з автомата чи керування БМП, а також командним навичкам. У відповідь українські військові передали свій досвід ведення реальних боїв чеським колегам.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова, представники армії та Оломоуцького краю відвідали український підрозділ, який зараз очікує відправлення в Україну.

"Чехія стоїть за вами. Ви – герої для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки...Військового злочинця Путіна треба перемогти", - сказала Чернохова.

Начальник Генштабу Збройних Сил Чехії Карел Жехка запевнив українських колег у підтримці чеської армії та побажав " якнайшвидшої перемоги".

За початковим планом, до кінця наступного року мають відбутися ще чотири навчальні тури. Перший з них запланований на кінець січня.

За словами командувача сухопутними військами чеської армії Романа Нагончика, українські військові провели в Лібаві близько трьох тижнів. Підрозділ чисельністю кілька сотень чоловік, перевірив влучну стрільбу та тактичну підготовку, у програмі також була передача досвіду планування атаки, оборони та пересування. Він зазначив, що чеські та українські військові обмінюються між собою досвідом.