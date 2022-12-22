Перерахують Україні кошти від продажу активів РФ: Конгрес ухвалив важливу поправку

Конгрес США сьогодні, 22 грудня, ухвалив поправку до законопроекту про фінансування американського уряду, що дозволить передавати Україні кошти від продажу заарештованих активів РФ.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від продажу заарештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України", - заявив Грем.

За його словами, нова поправка до закону стане подарунком для багатостраждального народу України.

"Це буде полегшенням для американських платників податків та поганим днем для російських олігархів", - наголосив сенатор.

За словами конгресмена Тома Маліновскі, сенат США довго шукав шляхи для передачі арештованих коштів Україні, але все ж їх знайшов.

"Ми прийняли те, чого вимагають здоровий глузд і справедливість: ті, хто підтримує Путіна, повинні допомогти заплатити за відновлення країни, яку він намагається знищити", - зазначив Маліновскі.

Повідомляється, що в сенаті законопроект було прийнято як поправку до масштабного законопроекту про фінансування федерального уряду США. Далі закон має підтримати Палата представників.