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Резніков переговорив з Остіном: подякував за новий пакет допомоги США

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Четвер 22 грудня 2022 15:05
Резніков переговорив з Остіном: подякував за новий пакет допомоги США Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з американським колегою Ллойдом Остіном. Подякував йому за пакет військової допомоги США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

Як відзначив міністр, наші герої швидко освоять зенітно-ракетний комплекс Patriot, що допоможе ще сильніше захистити наше небо від російських обстрілів.

"Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів Росії. Українські воїни швидко освоять систему Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність", - заявив Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США оголосили черговий пакет військової допомоги, до якого увійшла система протиракетної оборони Patriot

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