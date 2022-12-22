На російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" спалахнула пожежа: подробиці
На російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську, спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
"На борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть у сухому доці судноремонтного заводу "Зірочка", сталося займання. Постраждалих немає, евакуйовано 20 осіб", - заявили в екстрених службах РФ.
За інформацією пропагандистських ЗМІ, пожежу вже загасили.
Наголошується, що з 2018 року крейсер стоїть у Північноморську на плановому ремонті. У грудні 2019 року на "Адміралі Кузнєцові" сталася пожежа, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 14 людей постраждали. Корабель планувалося передати ВМФ Росії у 2022 році.
Фото: пожежа на борту "Адмірала Кузнєцова" (місцеві ЗМІ)
Чим унікальний "Адмірал Кузнєцов"?
Корабель є єдиним крейсером Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. Він був побудований у Миколаєві та спущений на воду у 1985 році. На крейсері можуть базуватися 28 літаків та 24 вертольоти. Основу авіакрила складають палубні винищувачі Су-33, МіГ-29К та МіГ-29КУБ.
Крім того, "Адмірал Кузнєцов" має ракетне озброєння і є єдиним авіанесучим кораблем у світі, який може знаходитися в Чорному морі згідно з конвенцією Монтре.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, щоУкраїні потрібні морські дрони, щоб атакувати флот Російської Федерації і таким чином захищати цивільні об'єкти.
Як відомо, у квітні цього року українська сторона заявила про удар по російському крейсеру "Москва" двома протикорабельними ракетами "Нептун". Внаслідок атаки корабель затонув.
За оцінками експертів, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою під час війни Росії проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.
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