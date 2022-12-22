На російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" спалахнула пожежа: подробиці

На російському авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"На борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть у сухому доці судноремонтного заводу "Зірочка", сталося займання. Постраждалих немає, евакуйовано 20 осіб", - заявили в екстрених службах РФ.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, пожежу вже загасили.

Наголошується, що з 2018 року крейсер стоїть у Північноморську на плановому ремонті. У грудні 2019 року на "Адміралі Кузнєцові" сталася пожежа, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 14 людей постраждали. Корабель планувалося передати ВМФ Росії у 2022 році.

Фото: пожежа на борту "Адмірала Кузнєцова" (місцеві ЗМІ)

Чим унікальний "Адмірал Кузнєцов"?

Корабель є єдиним крейсером Військово-морського флоту Росії, флагман ВМФ і Північного флоту. Він був побудований у Миколаєві та спущений на воду у 1985 році. На крейсері можуть базуватися 28 літаків та 24 вертольоти. Основу авіакрила складають палубні винищувачі Су-33, МіГ-29К та МіГ-29КУБ.

Крім того, "Адмірал Кузнєцов" має ракетне озброєння і є єдиним авіанесучим кораблем у світі, який може знаходитися в Чорному морі згідно з конвенцією Монтре.