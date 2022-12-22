Групи окупантів іноді проривалися до Бахмута, але їх вибили, - Череватий

Російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута Донецької області, але їх вибили українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були вибиті. Зокрема, за допомогою британської бронетехніки", - зазначив Черевий.

Він також наголосив, що в районі міста зараз досягаються дві головні цілі: ворог не може прорвати оборону і, відповідно, наступати далі, а також він щодоби зазнає "просто неймовірних втрат, як для армії 21 століття".