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Групи окупантів іноді проривалися до Бахмута, але їх вибили, - Череватий

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 22 грудня 2022 16:30
Групи окупантів іноді проривалися до Бахмута, але їх вибили, - Череватий Фото: Сергій Черtватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута Донецької області, але їх вибили українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були вибиті. Зокрема, за допомогою британської бронетехніки", - зазначив Черевий.

Він також наголосив, що в районі міста зараз досягаються дві головні цілі: ворог не може прорвати оборону і, відповідно, наступати далі, а також він щодоби зазнає "просто неймовірних втрат, як для армії 21 століття".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США заявляв, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна далі.

Також ми писали, що кілька днів тому росіяни втратили кілька позицій під Бахмутом.

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