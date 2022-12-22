Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України: подробиці

Під час повернення до України після візиту до США , президент України Володимир Зеленський також завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Дорогою додому зустрівся з другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну", - пише президент.

Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)

За словами Зеленського, сторони також обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - додає пресслужба Офісу президента.