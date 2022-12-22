В США є три різні моделі закінчення війни в Україні через переговори, - WP

У Сполучених Штатах Америки бачать три різні моделі того, як могла б завершитися війна в Україні шляхом переговорів. Дві з яких є неприйнятними для української сторони, оскільки передбачають часткову втрату територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Є три різні моделі того, як могло б виглядати завершення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (президента США Джо Байдена - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання, одна з моделей, яку пропонує президент Володимир Зеленський в рамках мирного плану, передбачає вихід російських військ з усієї території України, яку вона зараз окупувала, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які РФ захопила в 2014 році.

Інша передбачає відхід російських окупаційних військ до лінії 2014 року.

Третя модель містить в собі виведення російських сил з Донбасу, але не з Криму.

Зазначається, щодо останніх двох варіантів - Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме їх, підкресливши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій.

Але, як пише видання під час особистої зустрічі Зеленського з Байденом, останній хотів почути "поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати", але визнав, що "це свого роду академічна дискусія на цей момент", оскільки немає ніяких ознак того, що Росія зацікавлена в розмові, інформує видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Нагадаємо, під час свого візиту до США президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що у війні, яку розпочали росіяни немає справедливого мир і єдине закінчення цього - жодних компромісів української сторони.

Додамо, українська влада неодноразово наголошувала, мирним переговорам із Росією має передувати реалізація кроків, які президент Володимир Зеленський представив у "формулі миру". А отже вихід окупантів з усіх українських територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.