Північна Корея продала зброю ПВК "Вагнер" для війни в Україні, - Reuters

Приватна військова компанія "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена розповів, що ПВК "Вагнер" сплатила постачання зброї з Північної Кореї.

При цьому урядовець зазначив, що минулого місяця Північна Корея поставила до Росії ракети. Але, за його словами, кількість зброї, яку отримали росіяни, не змінить динаміку бойових дій в Україні.

"Але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання для "Вагнера", - додав він.

У Reuters зазначають, що американські офіційні особи хочуть порушити питання передачі зброї Росії на засіданні Ради безпеки ООН.