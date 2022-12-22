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Вночі над Миколаївською областю збили російську ракету: що відомо

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Миколаїв, Четвер 22 грудня 2022 08:38
Вночі над Миколаївською областю збили російську ракету: що відомо Фото: вночі над Миколаївською областю збили російську ракету (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на четвер, 22 грудня, у небі над Миколаївською областю було збито російську ракету Х-59. Її окупанти випустили із літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".

"Вночі ворог спрямував ракетний удар з напрямку Чорного моря. З літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони збито над Миколаївською областю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 22 грудня, російські солдати знову обстріляли Очаків Миколаївської області. Цього разу було завдано ракетного удару.

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