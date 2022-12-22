Понад 44 млрд доларів для України та союзників. Сенат затвердив бюджет США
Сенат США затвердив федеральний бюджет на 2023 рік у розмірі 1,7 трлн доларів, до якого включено 44 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Вказано, що загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис до кінця тижня.
Повідомляється, що демократи та республіканці сперечалися між собою, скільки грошей слід виділяти на військові та невоєнні програми.
Втім, як стало відомо, наступного року США ухвалять рекордний оборонний бюджет, він становитиме 858 млрд доларів, що перевищує торішній, сума якого 740 млрд доларів.
Раніше ми писали, що до Конгресу США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік у сумі 1,7 трлн доларів. З яких передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.
Також повідомлялося, що наприкінці листопада президент США Джо Байден доручив голові Держдепу Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.
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