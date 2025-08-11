Розгром від "Динамо" та вогняна нічия "Шахтаря": найбільш яскраві моменти 2-го туру УПЛ (відео)

Чим гірше в Європі, тим краще вдома

Цікаве спостереження: три представники України в єврокубках – "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" – показали вдома результати, дзеркально протилежні тим, яких вони перед тим досягали на континентальній арені.

Кияни, після "домашньої" поразки від "Пафоса", легко й невимушено розбили на виїзді "Рух" (5:1), виставивши на гру далеко не основний склад.

Це, до речі, викликало питання серед уболівальників: а чи на тих футболістів робить ставку в ЛЧ Олександр Шовковський? Можливо, більш голодні до гри футболісти, показали б краще завзяття, що принесло б інший результат у Європі? Чи прислухається до "гласу народу" керманич "біло-синіх" – побачимо вже завтра.

Щодо матчу "Рух" – "Динамо", окремо відзначимо появу у складі львів'ян юного Олег Дзюринця. Він вийшов на поле в грі УПЛ у віці 15 років і 17 днів та став наймолодшим дебютантом за всю історію чемпіонатів України.

"Шахтар" і футбольна Феміда

Донецький "Шахтар", після нічиєї в Лізі Європи з грецьким "Панатінаїкомом", розписав мирову і вдома. Правда за драматизмом внутрішній матч з "Карпатами" вийшов набагато цікавішим і непередбачуваним, ніж європейський.

Ріднить їх те, що в обох випадках у "гірників" були претензії до арбітрів. Після Афін з приводу непризначеного у ворота суперників пенальті розводив руками Арда Туран. Після Львова – збудився вже Даріо Срна, який активізувався в соцмережах, що твій блогер. Не щастить "Шахтарю" з арбітрами. І це, як вірно підмітив Срна, вже довга, "та сама" історія.

"Колос" виходить у лідери

І нарешті "Полісся", яке в чудовому стилі винесло угорський "Пакш" у Лізі конференцій, вдома несподівано поступилося "Колосу" (0:1).

Для підопічних Руслана Ротаня це був справді холодний душ. А "Колосу" звитяга допомогла вийти в лідери разом з "Динамо". Тільки ці дві команди зуміли пройти два тури без втрат очок.

"Колос", до речі, в наступному турі гратиме вдома з "Карпатами". Що покажуть нам дві команди, які в 2-му турі порадували вболівальників несподіваними результатами?

Відеоогляди матчів

"Полтава" – "Верес" – 1:0

Гол: Веремієнко, 34

"Рух" – "Динамо" – 1:5

Голи: Фаал, 88 – Михавко, 20, Холод, 47 (автогол), Буяльський, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

"Кривбас" – "Металіст 1925" – 2:0

Голи: Медоза, 40, Парако, 65

Вилучення: Бандейра (К), 74

ЛНЗ – "Епіцентр" – 1:0

Гол: Яшарі, 22

Нереалізований пенальті: Яшарі (Л), 22

"Оболонь" – "Олександрія" – 1:0

Гол: Суханов, 46

"Полісся" – "Колос" – 0:1

Гол: Климчук, 47

"Карпати" – "Шахтар" – 3:3

Голи: Невес, 18, Бруніньйо, 77, Краснопір, 90+2 – Невертон, 9, Еліас, 23, Аліссон, 82

"Зоря" – "Кудрівка" – 2:1

Голи: Саленко, 22, Джордан, 56 - Легкостаэв, 50

Становище команд: