"Навіщо тоді VAR?": Туран обурився суддівством у грі "Шахтаря"

П'ятниця 08 серпня 2025 01:38
UA EN RU
"Навіщо тоді VAR?": Туран обурився суддівством у грі "Шахтаря"
Автор: Катерина Урсатій

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран залишився задоволеним самовіддачею команди у першому матчі проти "Панатінаїкоса" в межах третього раунду кваліфікації Ліги Європи, але різко висловився про роботу VAR та суддівські рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на You-Тube канал УПЛ.ТБ.

Туран про гру команди

За словами турецького наставника, "гірники" добре розпочали поєдинок і контролювали м’яч, проте допустили забагато втрат на початку атак.

"Ми почали матч непогано, але багато разів помилялися при перших передачах. У другому таймі вже була гра, яку ми хочемо бачити, та все ж у реалізації моментів бракувало якості", - зазначив наставник.

"Дуже задоволений тим, як команда боролася та проявила характер, хоча для мене нічиєї ніколи не буває достатньо. Ми зробимо все, щоб пройти далі, адже "Панатінаїкос" - дуже досвідчений суперник. Я довіряю своїм гравцям і вірю в успіх у матчі-відповіді", - додав Туран.

Суперечливий момент з Егіналду: претензії до VAR

Окремо тренер звернув увагу на епізод із нападником Егіналду, який на швидкості виривався на побачення з воротарем, але його штовхнув захисник. Бразилець отримав травму та не зміг продовжити гру.

"Якщо у моменті, коли футболіст біжить зі швидкістю понад 30 км/год і його штовхають, VAR не використовується – навіщо він тоді потрібен?", - сказав тренер.

"Не знаю, чи арбітр колись грав у футбол. Він ухвалював неправильні рішення і не читав гру. Я засмучений, що ми втратили Егіналду. Ми боролися, контролювали хід матчу, але суддівство залишило неприємний осад", - висловився наставник.

&quot;Навіщо тоді VAR?&quot;: Туран обурився суддівством у грі &quot;Шахтаря&quot;

Головний тренер "Шахтаря" - Арда Туран (фото: instagram.com/ardaturan)

Що далі чекає на "Шахтар"

Матч-відповідь між українським та грецьким клубами відбудеться 14 серпня. Переможець пари вийде до плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, у попередньому раунді "гірники" впевнено обіграли стамбульський "Бешикташ" у двох матчах.

Також читайте, як Україна зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

