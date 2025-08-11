Разгром от "Динамо" и огненная ничья "Шахтера": самые яркие моменты 2-го тура УПЛ (видео)

Чем хуже в Европе, тем лучше дома

Интересное наблюдение: три представителя Украины в еврокубках - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - показали дома результаты, зеркально противоположные тем, которых они перед тем достигали на континентальной арене.

Киевляне, после "домашнего" поражения от "Пафоса", легко и непринужденно разбили на выезде "Рух" (5:1), выставив на игру далеко не основной состав.

Это, кстати, вызвало вопрос среди болельщиков: а на тех ли футболистов делает ставку в ЛЧ Александр Шовковский? Возможно, более голодные к игре футболисты, показали бы лучшее рвение, что принесло бы другой результат в Европе? Прислушается ли к "гласу народа" наставник "бело-синих" - увидим уже завтра.

Относительно матча "Рух" - "Динамо", отдельно отметим появление в составе львовян юного Олег Дзюринца. Он вышел на поле в игре УПЛ в возрасте 15 лет и 17 дней и стал самым молодым дебютантом за всю историю чемпионатов Украины.

"Шахтер" и футбольная Фемида

Донецкий "Шахтер", после ничьей в Лиге Европы с греческим "Панатинаикомом", расписал мировую и дома. Правда по драматизму внутренний матч с "Карпатами" получился гораздо более интересным и непредсказуемым, чем европейский.

Роднит их то, что в обоих случаях у "горняков" были претензии к арбитрам. После Афин по поводу неназначенного в ворота соперников пенальти разводил руками Арда Туран. После Львова - возбудился уже Дарио Срна, который активизировался в соцсетях, что твой блогер. Не везет "Шахтеру" с арбитрами. И это, как верно подметил Срна, уже длинная, "та самая" история.

"Колос" выходит в лидеры

И наконец "Полесье", которое в великолепном стиле вынесло венгерский "Пакш" в Лиге конференций, дома неожиданно уступило "Колосу" (0:1).

Для подопечных Руслана Ротаня это был действительно холодный душ. А "Колосу" победа помогла выйти в лидеры вместе с "Динамо". Только эти две команды сумели пройти два тура без потерь очков.

"Колос", кстати, в следующем туре будет играть дома с "Карпатами". Что покажут нам две команды, которые во 2-м туре порадовали болельщиков неожиданными результатами?

Видеообзоры матчей

"Полтава" - "Верес" - 1:0

Гол: Веремеенко, 34

"Рух" - "Динамо" - 1:5

Голы: Фаал, 88 - Михавко, 20, Холод, 47 (автогол), Буяльский, 65, Брагару, 77, Яцик, 80

"Кривбасс" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Медоза, 40, Парако, 65

Удаление: Бандейра (К), 74

ЛНЗ - "Эпицентр" - 1:0

Гол: Яшари, 22

Нереализованный пенальти: Яшари (Л), 22

"Оболонь" - "Александрия" - 1:0

Гол: Суханов, 46

"Полесье" - "Колос" - 0:1

Гол: Климчук, 47

"Карпаты" - "Шахтер" - 3:3

Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+2 - Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 82

"Заря" - "Кудривка" - 2:1

Голы: Саленко, 22, Джордан, 56 - Легкостаев, 50

Положение команд: