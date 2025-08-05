"Динамо" програло "Пафосу": несподіваний старт у 3-му раунді ЛЧ
Київське "Динамо" розпочало третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів УЄФА з непростого матчу проти кіпрського "Пафосу". У першій грі двоматчевого протистояння український клуб мінімально програв з рахунком 0:1.
Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.
Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації
"Динамо" (Україна) - "Пафос" (Кіпр) 0:1
Хід гри
У першому таймі "Динамо" створило найнебезпечніший момент на 36-й хвилині, під час контратаки "три в два" Дубінчак пробив з меж штрафного, але влучив у стійку. Через п’ять хвилин Ванат пробивав головою після навісу зі стандарту, однак м’яч пролетів вище воріт.
У другій половині зустрічі кияни продовжували тиснути. На 55-й хвилині Ярмоленко пройшов флангом і зробив передачу на Дубінчака, але той не встиг замкнути пас. На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Пафоса" після контакту Лукаcсена з Ванатом, проте після перегляду VAR рішення скасували.
Ключовим став епізод на 84-й хвилині, адже "Пафос" провів швидку контратаку, Андерсон обіграв Дубінчака і пробив повз Нещерета, відкривши рахунок (0:1). Далі воротар "Пафоса" Міхаїл отримав травму і не зміг продовжити гру, що призвело до затримки матчу.
Попри спроби "Динамо" відігратися, команда не реалізувала моменти і зазнала поразки, ускладнивши собі вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.
Що відомо про суперника
"Пафос" - чемпіон Кіпру, який проводить лише другий сезон у єврокубках. Клуб заснований у 2014 році й перебуває під контролем російських інвесторів з компанії "Total Sports Investments".
За оцінками Transfermarkt, сукупна вартість складу "Пафоса" становить понад 20 млн євро. А найдорожчим гравцем команди є португальський півзахисник Пепе.
Що далі
Матч-відповідь між командами відбудеться на Кіпрі 12 серпня о 20:00 за київським часом. Саме там визначиться володар путівки до раунду плейоф. Але наразі перевага на боці кіпрської команди.
Переможець цієї пари зустрінеться з кращим із дуелi "Лех" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія).
А переможений опуститься до плейоф кваліфікації Ліги Європи, де суперником стане переможець дуелі між мальтійським "Хамрун Спартанс", якого кияни вже обіграли в попередньому раунді, та ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва, що поступився "Пафосу" й вибув із Ліги чемпіонів.
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