ПСЖ – "Тоттенхем": стало відомо, хто покаже в Україні матч за Суперкубок УЄФА

13 серпня чинні переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи – французький ПСЖ та англійський "Тоттенхем" – зіграють у ювілейному 50-му Суперкубку УЄФА. В Україні цей матч у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Що відомо про трансляцію

Матч пройде в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі". Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Суперкубка УЄФА в Україні, покаже матч за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію можна буде знайти на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Матч ПСЖ – "Тоттенхем" коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Володимир Звєров. О 21:30 розпочнеться студія у форматі "візитівки", яка продовжиться у перерві та після завершення гри.

Суперкубкова історія суперників

Чинним володарем Суперкубка УЄФА є мадридський Реал, який у 2024 році переграв італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.

Натомість ПСЖ і "Тоттенхем" ще жодного разу в історії не вигравали цей трофей. У сезоні-1996/97 паризький клуб вже боровся за Суперкубок, однак за сумою двох матчів розгромно поступився італійському "Ювентусу" (1:6, 1:3).

У літнє міжсезоння на чолі переможця Ліги Європи-2024/25 відбулася тренерська ротація: замість Ангелоса Постекоглу команду очолив Томас Франк, відомий своєю роботою в "Брентфорді".

А ПСЖ під керівництвом незмінного Луїса Енріке був за крок від здобуття п'ятого трофея за сезон, але поступився лондонському "Челсі" у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 з рахунком 0:3.