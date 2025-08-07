"Полісся" розгромило "Пакш" та зробило крок до "Фіорентини" в Лізі конференцій (відео)

Житомирське "Полісся" в стартовому матчі 3-го кола Ліги конференцій на класі переграло володаря Кубка Угорщини – "Пакш".

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч

"Полісся" (Україна) – "Пакш" (Угорщина) – 3:0

Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45+1, Лєднєв, 58.

Вилучення: Михайліченко ("Полісся"), 90+2

Перший тайм: голи у роздягальню

Поєдинок проходив у словацькому Пряшові. Підопічні Руслана Ротаня вели гру весь перший тайм, але відзначитися змогли лише під завісу. "Пакш", застосовуючи високий пресинг та в'язко граючи у захисті, довгий час стримував атаки житомирців.

З більш-менш небезпечних моментів можна згадати лише сильний удар Андрієвського метрів з 20-ти: воротар "Пакша" Ковачик не без зусиль перевім м'яч на кутовий.

Зрештою в кінці тайму кількість атак від "Полісся" перейшла в якість.

Спочатку на 41-й хвилині Крушинський увірвався по лівому флангу до штрафного та відкнинув м'яч на Андрієвського, що набігав. Півзахисник "вовків" не залишив суперникам шансів.

А вже в компенсований час у ворота "Пакша" влетів другий гол. Гуцуляк заробив штрафний, Лєднєв виконав ідеальну подачу, яку головою замкнув Бескоровайний.

2:0 – для "Полісся" у першому таймі.

Другий тайм: гол Лєднева та невикористані моменти

Другий тайм активніше розпочали угорці, які явно намагалися змінити перебіг протистояння. Декілька напівпожеж на підступах до штрафного "Полісся" їм створити вдалося.

Проте цей сплеск активності "поліські вовки" швидко загасили третім голом. Знову чудово зіграв Крушинський, який пройшов двох суперників та прострілив у штрафний на Лєднєва – той з рикошетом пробив у ліву дев'ятку.

Надалі "Полісся" мало декілька чудових моментів, щоб довести гру до ще більшого розгрому, але футболісти українського клубу свої спроби не використали.

Натомість "Пакш" навіть забив у кінцівці один гол у відповідь. Проте шведський арбітр Йоакім Естлінг після перегляду ВАР взяття воріт скасував.

А під завісу "Полісся" залишилося у меншості: червону картку за грубу гру "заробив" Михайліченко, який тепер пропустить матч-відповідь.

Що далі

Матч-відповідь суперники проведуть за тиждень, 14 серпня в Угорщині.

У наступному раунді за право грати в основному етапі Ліги конференцій переможець цієї пари зустрінеться з італійською "Фіорентиною".