УПЛ: "Шахтар" у грі з шістьма голами втратив очки у Львові

Львів, Неділя 10 серпня 2025 20:12
UA EN RU
УПЛ: "Шахтар" у грі з шістьма голами втратив очки у Львові Фото: "Карпати" та "Шахтар" забили шість голів на двох (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Львівські "Карпати" та донецький "Шахтар" видали вогняний поєдинок у Львові в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат протистояння.

УПЛ, 2-й тур

"Карпати" – "Шахтар" – 3:3

Голи: Невес, 18, Бруніньйо, 77, Краснопір, 90+2 – Невертон, 9, Еліас, 23, Аліссон, 82

Гольова феєрія на стадіоні "Україна"

"Гірники" повели вже на 9-й хвилині: Судаков п’ятою вивів Невертона на удар, і бразилець з близької відстані переграв Домчака.

Але господарі швидко відповіли – Невес прибрав захисника у штрафному та влучно пробив, забивши свій перший гол у сезоні.

Далі знову відзначився "Шахтар": Конопля навісив, а Еліас замкнув головою. Перед свистком на перерву Чачуа мав шанс зрівняти рахунок, але пробив повз.

На початку другого тайму "Карпати" могли зрівняти зі штрафного – Мірошніченко відправив м’яч у сітку, але ВАР скасував гол через офсайд Бабогло. Львів’яни все ж досягли свого – Бруніньйо пробив Різника з близької дистанції. Проте невдовзі Аліссон знову вивів "гірників" уперед.

А вже на другій компенсованій хвилині Краснопір врятував "Карпати" від поразки, замкнувши передачу партнера. Підсумок – 3:3 і шалена розв’язка на стадіоні "Україна".

10 серпня відбулися також ще два матчі у рамках другого туру УПЛ:

  • "Оболонь" - "Олександрія" - 1:0 (Суханов, 46)
  • "Поліссяя" - "Колос" - 0:1 (Климчук, 47)

Програма другого туру завершиться у понеділок, 11 серпня матчем "Зоря" - "Кудрівка" (початок - о 18:00).

Раніше опублікували відео шедеврального голу Ракицького за "Чорноморець" майже з центра поля.

Також читайте про нового рекордсмена УПЛ, що дебютував у еліті в 15 років.

