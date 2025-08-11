ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Високий рівень суддівства": Срна іронічно висловився про арбітрів матчу "Карпати" – "Шахтар"

Львів, Понеділок 11 серпня 2025 11:46
UA EN RU
"Високий рівень суддівства": Срна іронічно висловився про арбітрів матчу "Карпати" – "Шахтар" Фото: Даріо Срна (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Спортивний директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна категорично незадоволений діями суддівської бригади на чолі з Миколою Балакіним у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "гірники" втратили перемогу з "Карпатами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Срни.

Претензії до голу Краснопіра

Після матчу спортдир "гірників" у своїх Instagram-сторіз опублікував кілька відео з ігровими моментами, іронічно прокоментувавши їх фразами "нічого не змінилося, та сама історія" та "високий рівень суддівства".

Зокрема, він звернув увагу на епізод із Юхимом Коноплею, який у боротьбі з Жаном Педрозо впав на газон. Арбітри порушення не зафіксували, і вже за кілька секунд "Карпати" провели атаку, що завершилася голом Ігоря Краснопіра.

&quot;Високий рівень суддівства&quot;: Срна іронічно висловився про арбітрів матчу &quot;Карпати&quot; – &quot;Шахтар&quot;

Другий спірний момент

Срна також відреагував на падіння Мар'яна Шведа поблизу штрафного майданчика львів’ян після контакту з Пабло Альваресом. Суддя знову не побачив порушення, що викликало обурення у керівництва "гірників".

&quot;Високий рівень суддівства&quot;: Срна іронічно висловився про арбітрів матчу &quot;Карпати&quot; – &quot;Шахтар&quot;

Як "Шахтар" втратив перемогу

Поєдинок "Карпати" – "Шахтар" відбувся 10 серпня у Львові та завершився з рахунком 3:3.

"Шахтар" тричі по ходу матчу вів у рахунку, але футболісти "Карпат" щоразу зрівнювали результат. Вирішальний гол "гірники" пропустили на другій компенсованій хвилині та втратили перші залікові бали в поточному чемпіонаті країни.

Раніше опублікували відео шедеврального голу Ракицького за "Чорноморець" майже з центра поля.

Також читайте про нового рекордсмена УПЛ, що дебютував у еліті в 15 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Карпати Шахтар Дарио Срна
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН