ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічия між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом": як команди розіграли перший матч

Четвер 07 серпня 2025 22:53
UA EN RU
Нічия між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом": як команди розіграли перший матч ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Донецький "Шахтар" завершив перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти афінського "Панатінаїкоса" з рахунком 0:0.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч

"Панатінаїкос" (Греція) – "Шахтар" (Україна) - 0:0

Хід поєдинку: як команди боролися на полі

Матч у Греції завершився без голів, але обидві команди продемонстрували активну та напружену боротьбу, створюючи гострі моменти.

Уже на 17-й хвилині Аліссон Сантана створив перший справді гострий момент, пробивши по воротах, але голкіпер "Панатінаїкоса" майстерно відбив удар. Вже на 20-й хвилині Педро Чірівелья отримав жовту картку за фол, що додало напруги в гру.

Протягом першого тайму "Шахтар" контролював м’яч, але гострі атаки суперника не дозволяли команді розслабитись. На 26-й хвилині воротар "гірників" Дмитро Різник впевнено забрав м’яч після закидання в штрафний майданчик.

Під кінець тайму "Панатінаїкос" теж мав кілька шансів, але зусилля обох команд завершилися без голів.

У другому таймі обидві команди активізували заміни - у "Шахтаря" замість Марлона вийшов Артем Бондаренко, а у "Панатінаїкоса" замінили кількох гравців одразу.

На 74-й хвилині один із найгостріших моментів - Егіналду вийшов сам на сам, але голкіпер вчасно вийшов і відбив удар.

Незабаром, через травму, Егіналду змушений був залишити поле, а замість нього вийшов Мар’ян Швед.

На 80-й хвилині Різник знову врятував "Шахтар" - парирував сильний удар Кароля Свідерського з близької відстані. І саме воротаря можна відзначити - героєм матчу.

В останні хвилини матчу "гірники" спробували вирвати перемогу - Невертон намагався пробити у порожні ворота, але трохи не дотягнувся до м’яча. Арбітр додав три хвилини, але і за цей час голів не було.

Шлях команд у єврокубках 2025/26

"Шахтар" підходив до зустрічі у хорошому ігровому тонусі - команда впевнено здолала "Ільвес" (6:0 та 0:0) і двічі перемогла "Бешикташ" (4:2, 2:0) у попередньому раунді Ліги Європи.

Натомість "Панатінаїкос" мав менше офіційних ігор після літньої паузи - команда вилетіла з Ліги чемпіонів після двох матчів проти "Рейнджерса" (0:2, 1:1). А через травму капітана Фотіса Іоаннідіса команда втратила одного з ключових виконавців.

Нагадаємо, що перед стартом матчу букмекери оцінювали шанси "Панатінаїкоса" (коефіцієнт 2,5) та "Шахтаря" (2,65) майже як рівні. А нічия мала коефіцієнт близько 3,5.

Історія протистоянь з українськими клубами

"Панатінаїкос" жодного разу не грав із "Шахтарем". Але команда має досвід зустрічей з іншими українськими клубами, зокрема "Динамо", "Металургом" і "Дніпром-1".

Наступний матч "Шахтар" - "Панатінаїкос"

Поєдинок-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між українським та грецьким клубами відбудеться 14 серпня.

Матч будуть проводити на номінально домашній арені донецької команди у Кракові. Розпочнеться о 21:00 за київським часом. Саме в цій грі визначиться, хто ж пройде до групового етапу турніру.

Якщо "Шахтар" обіграє грецький "Панатінаїкос", у плейоф раунді єврокубка команда зіграє з турецьким "Самсунспором".

У разі поразки донеччани потраплять у плейоф відбору Ліги конференцій, де зустрінуться з командою, що програє у парі між нідерландським "Утрехтом" і швейцарським "Серветтом".

Раніше ми писали про те, як Україна зробила ривок у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Також читайте, чому "Шахтар" втратив ключового футболіста перед грою з "Панатінаїкосом" у Лізі Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Ліга Європи Футбол
Новини
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Україна "за" перемир'я в небі, а участь Європи в перемовинах обговорюють з Трампом, - джерела
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки