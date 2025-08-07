Нічия між "Шахтарем" та "Панатінаїкосом": як команди розіграли перший матч
Донецький "Шахтар" завершив перший матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти афінського "Панатінаїкоса" з рахунком 0:0.
Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, перший матч
"Панатінаїкос" (Греція) – "Шахтар" (Україна) - 0:0
Хід поєдинку: як команди боролися на полі
Матч у Греції завершився без голів, але обидві команди продемонстрували активну та напружену боротьбу, створюючи гострі моменти.
Уже на 17-й хвилині Аліссон Сантана створив перший справді гострий момент, пробивши по воротах, але голкіпер "Панатінаїкоса" майстерно відбив удар. Вже на 20-й хвилині Педро Чірівелья отримав жовту картку за фол, що додало напруги в гру.
Протягом першого тайму "Шахтар" контролював м’яч, але гострі атаки суперника не дозволяли команді розслабитись. На 26-й хвилині воротар "гірників" Дмитро Різник впевнено забрав м’яч після закидання в штрафний майданчик.
Під кінець тайму "Панатінаїкос" теж мав кілька шансів, але зусилля обох команд завершилися без голів.
У другому таймі обидві команди активізували заміни - у "Шахтаря" замість Марлона вийшов Артем Бондаренко, а у "Панатінаїкоса" замінили кількох гравців одразу.
На 74-й хвилині один із найгостріших моментів - Егіналду вийшов сам на сам, але голкіпер вчасно вийшов і відбив удар.
Незабаром, через травму, Егіналду змушений був залишити поле, а замість нього вийшов Мар’ян Швед.
На 80-й хвилині Різник знову врятував "Шахтар" - парирував сильний удар Кароля Свідерського з близької відстані. І саме воротаря можна відзначити - героєм матчу.
В останні хвилини матчу "гірники" спробували вирвати перемогу - Невертон намагався пробити у порожні ворота, але трохи не дотягнувся до м’яча. Арбітр додав три хвилини, але і за цей час голів не було.
Шлях команд у єврокубках 2025/26
"Шахтар" підходив до зустрічі у хорошому ігровому тонусі - команда впевнено здолала "Ільвес" (6:0 та 0:0) і двічі перемогла "Бешикташ" (4:2, 2:0) у попередньому раунді Ліги Європи.
Натомість "Панатінаїкос" мав менше офіційних ігор після літньої паузи - команда вилетіла з Ліги чемпіонів після двох матчів проти "Рейнджерса" (0:2, 1:1). А через травму капітана Фотіса Іоаннідіса команда втратила одного з ключових виконавців.
Нагадаємо, що перед стартом матчу букмекери оцінювали шанси "Панатінаїкоса" (коефіцієнт 2,5) та "Шахтаря" (2,65) майже як рівні. А нічия мала коефіцієнт близько 3,5.
Історія протистоянь з українськими клубами
"Панатінаїкос" жодного разу не грав із "Шахтарем". Але команда має досвід зустрічей з іншими українськими клубами, зокрема "Динамо", "Металургом" і "Дніпром-1".
Наступний матч "Шахтар" - "Панатінаїкос"
Поєдинок-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між українським та грецьким клубами відбудеться 14 серпня.
Матч будуть проводити на номінально домашній арені донецької команди у Кракові. Розпочнеться о 21:00 за київським часом. Саме в цій грі визначиться, хто ж пройде до групового етапу турніру.
Якщо "Шахтар" обіграє грецький "Панатінаїкос", у плейоф раунді єврокубка команда зіграє з турецьким "Самсунспором".
У разі поразки донеччани потраплять у плейоф відбору Ліги конференцій, де зустрінуться з командою, що програє у парі між нідерландським "Утрехтом" і швейцарським "Серветтом".
