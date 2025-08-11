"Динамо" вже на Кіпрі: що треба знати про вирішальний поєдинок з "Пафосом" у ЛЧ

Київське "Динамо" прибуло на Кіпр, де у вівторок, 12 серпня, зіграє матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти місцевого чемпіона – "Пафоса". У першій зустрічі кияни поступились (0:1).

Про деталі вирішального для "біло-синіх" протистояння – розповідає РБК-Україна .

Коли і де відбудеться гра

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Альфамега" у місті Лімасол. Початок – о 20:00 за київським часом.

Арена вміщує 11 тисяч глядачів та є п'ятою за величиною у своїй країні.

Вечором 11 серпня, "біло-сині" проведуть на стадіоні регламентне передматчеве тренування.

Стадіон "Альфамега" (фото: facebook.com/AlphamegaStadium)

Склад "Динамо" на матч-відповідь

Кияни відправились на Кіпр зі Львова, де проводили матч другого туру УПЛ проти "Руха" (5:1). Спочатку команда перетнула українсько-польський кордон, а потім чартерним рейсом з польського Жешува вилетіла до Міжнародного аеропорту міста Пафос. Вже звідти динамівці переїхали до Лімассола.

На матч з "Пафосом" динамівці прибули у такому складі:

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс.

Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко.

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко.

Форварди: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.

Хто судитиме гру

Матч-відповідь між "Пафосом" і "Динамо" обслуговуватиме суддівська бригада з з Італії.

Головним арбітром буде 44-річний Давіде Масса, який раніше працював на матчах єврокубків та національного чемпіонату Італії.

Допомагатимуть йому лайнсмени Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Обов'язки четвертого арбітра виконає Маттео Марченаро. Систему ВАР контролюватиме Марко Ді Белло, а його помічником стане Валеріо Маріні.

Давіде Масса (фото: ФК "Динамо")

Мінімальна домашня поразка – не вирок

У минулі роки "Динамо" шість разів розпочинало двоматчеві єврокубкові дуелі домашньою поразкою з різницею в один м'яч.

У чотирьох випадках після цього киянам не вдавалося пройти далі.

1967 р. "Динамо" – "Гурнік" (Польща) – 1:2, 1:1

1969 р. "Динамо" – "Фіорентина" (Італія) – 1:2, 0:0

1991 р. "Динамо" – "Барселона" (Іспанія) – 2:3, 1:1

2023 р. "Динамо" – "Бешикташ" (Туреччина) – 2:3, 0:1

Проте двічі динамівці таки відігравались:

1998 р. "Динамо" – "Спарта" (Чехія) – 0:1, 1:0, пенальті – 3:1

2004 р. "Динамо" – "Трабзонспор" (Туреччина) – 1:2, 2:0

Що кажуть букмекери

Аналітики букмекерських контор у майбутній зустрічі бачать незначним фаворитом "Динамо". На перемогу "біло-синіх" дають коефіцієнт – 2,25, на нічию – 3,30., на виграш "Пафоса" – 3,00.

А ось у двоматчевій дуелі фахівці більше шансів дають "Пафосу". На його вихід до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом – 1,42. Підсумковий успіх киян оцінюють у 2,85.

Де і як дивитися гру

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа "Київстар ТБ" без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу.

Також матч в прямому ефірі покаже телеканал 2+2.