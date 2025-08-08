ua en ru
Наймолодший гравець УПЛ: 15-річний Олег Дзюринець встановив рекорд

П'ятниця 08 серпня 2025 21:54
Наймолодший гравець УПЛ: 15-річний Олег Дзюринець встановив рекорд Олег Дзюринець (фото: instagram.com/fc.ruh.lviv)
Автор: Катерина Урсатій

В Української Прем'єр-Лізі встановили новий віковий рекорд. На полі дебютував 15-річний вихованець Руха Олег Дзюринець, який став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Віковий рекорд УПЛ

У матчі 2 туру Української Прем'єр-Ліги між Рухом та Динамо відбувся унікальний футбольний момент.

На 89-й хвилині на поле вийшов юний вихованець львівської команди Олег Дзюринець, який оновив рекорд наймолодшого дебютанта в українській Прем'єр-Лізі. Йому було всього 15 років і 17 днів.

Наймолодший гравець УПЛ: 15-річний Олег Дзюринець встановив рекорд

Олег Дзюринець (фото: instagram.com/fc.ruh.lviv)

Попередній рекорд належав Кирилу Дігтярю, котрий дебютував за харківський Металіст 3 травня 2023 року у віці 15 років 159 днів. Таким чином Дзюринець значно покращив це досягнення.

Історія наймолодших дебютантів чемпіонату України з футболу:

  • Олег Дзюринець – 15 років 17 днів (8 серпня 2025 року)
  • Кирило Дігтяр – 15 років 159 днів (3 травня 2023 року)
  • Юрій Фенін – 15 років 221 день (4 листопада 1992 року)
  • Володимир Гапон – 15 років 290 днів (20 травня 1995 року)
  • Сергій Коврижкін – 15 років 314 днів (12 травня 1995 року)

Незважаючи на історичний дебют Дзюринця, його команда Рух зазнала розгромної поразки від Динамо з рахунком 1:5.

Новий рекорд свідчить про те, що український футбол продовжує робити ставку на молоді таланти, даючи їм шанс проявити себе вже в офіційних матчах найвищого рівня.

Раніше ми писали, як українка вперше стала призеркою "Вімблдону"-U14.

Також читайте, повний розклад матчів у 2-му турі УПЛ.

