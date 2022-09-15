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В Кривом Роге жителей части районов просят эвакуироваться: названы улицы

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Кривой Рог, Четверг 15 сентября 2022 01:07
В Кривом Роге жителей части районов просят эвакуироваться: названы улицы Фото: в Кривом Роге ракета попала в объект инфраструктуры (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

После российских ракетных ударов по гидротехническому сооружению в Кривом Роге в реке Ингулец поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц призывают эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы военной администрации города Александра Вилкула.

Он отметил, что ситуация контролируется, идет ликвидация аварии, задействованы все службы.

Вилкул назвал улицы, которым грозит подтопление и призвал их жителей эвакуироваться.

Ингулецкий район: ул. Штерна, Гжацкая, Склевата, Югоковская, Григорьевская, Земнукова. Место сбора для эвакуации – перекресток Бериславской и Матреновской улиц.

Центрально-городской район: ул. Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходыча, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмракова, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов. Точки сбора: площадь Освобождения (возле Сильпо); Святониколаевская (Ленина), 27 (у горисполкома); Староярмаркова, 35 (остановка "Гараж").

Автобусы должны были подать где-то в 00:30.

"Вы будете доставлены в школы и детсады. И пока идет ликвидация аварии, можно там побыть. Возьмите с собой документы и ценные вещи", - сказано в сообщении Вилкула.

Напомним, 14 сентября россияне обстреляли Кривой Рог при помощи ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения

Более детально об обстреле Кривого Рога 14 сентября можете узнать в материале РБК-Украина.

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