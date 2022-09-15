Пришлось взрывать гидросооружения. Последствия обстрела Кривого Рога устраняли всю ночь

В Кривом Роге из-за ракетного удара в среду, 14 сентября, подтопленными оказались 112 домов. Спецслужбы спасли 11 человек, уровень воды в реке Ингулец повысился почти на метр.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Ночь в Кривом Роге после ударов российскими ракетами. 112 домов подтоплены. Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. А спасатели спасли 11 человек, - рассказал он. - Утечка объемов воды достигла 100 м кубических. В результате такого прорыва, уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см".

По данным Тимошенко, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению.

"После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", - рассказал он.

Что известно про ракетный удар по Кривому Рогу 14 сентября

В среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС. Общее число выпущенных ракет по городу составило 8. Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Целью оккупантов были гидротехнические постройки, таким образом РФ хотела создать ЧС. На месте атаки наблюдалась значительная утечка воды. В городе возникли проблемы с водой.

После российских ракетных ударов по гидротехническому сооружению в Кривом Роге в реке Ингулец поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц призвали эвакуироваться.