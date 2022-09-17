Удар по дамбе в Кривом Роге. Какова ситуация с уровнем воды в реке Ингулец

На всех участках реки Ингулец уровень воды не превышает критических меток, падение уровня наблюдается по всей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замеглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"На всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых писал ранее, – ликвидировано", - написал он.

Также Тимошенко отметил, что сейчас продолжаются ремонтные работы на дамбе.

"Скоро завершим работы и с ней. Благодарю всех служб за оперативную работу и неравнодушие. Итого – мы сила", - добавил представитель Офиса президента.