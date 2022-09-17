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Уменьшились ли обстрелы на Славянском направлении на фоне наступления ВСУ: ответ мэра

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Славянск, Суббота 17 сентября 2022 12:23
Уменьшились ли обстрелы на Славянском направлении на фоне наступления ВСУ: ответ мэра Фото: оккупанты продолжают обстреливать Славянск, несмотря на наступление ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают активно обстреливать Славянское направление, несмотря на успехи украинских военных на востоке. Однако ситуация контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра Славянская Вадима Ляха в эфире телемарафона.

Городской глава отметил, что в городе большие разрушения, есть погибшие и раненые. Критическая инфраструктура тоже пострадала от вражеских ударов.

"Интенсивность обстрелов не уменьшилась. Каждую неделю почти месяц под обстрелами город. Были сутки-два, когда не было обстрелов. Но все же интенсивность (обстрелов - ред.) велика как Славянска, так и других городов Донецкой области", - заявил Лях.

По словам мэра, часть людей в начале осени вернулась в Славянск, чтобы взять теплые вещи. Однако он призвал местных жителей эвакуироваться. Сейчас это можно сделать самостоятельно или организованными местными властями маршрутами.

Лях добавил, что ситуация в Славянске контролируется, в городе работают коммунальные службы, магазины, банки и гуманитарные штабы. Но есть вероятность, что зимой в городе не будет тепла и света, если ситуация на фронте ухудшится.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские военные пытаются продвинуться на Донбассе, но оккупанты держат оборону.

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