Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
Фото: по Кривому Рогу нанесен ракетный удар (иллюстрация/Getty Images)
В среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.
"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.
Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.
Обновлено 17.31. Вилкул попросил всех продолжать оставаться в укрытиях - фиксируются еще пуски ракет в сторону города.
"Все находимся в укрытиях! Еще пуск ракет в нашу сторону", - написал он.
Напомним, утром 6 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что по городу был нанесен ракетный удар.
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