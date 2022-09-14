Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: что известно

В среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.

Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

Обновлено 17.31. Вилкул попросил всех продолжать оставаться в укрытиях - фиксируются еще пуски ракет в сторону города.

"Все находимся в укрытиях! Еще пуск ракет в нашу сторону", - написал он.