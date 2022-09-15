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В ОК "Юг" уточнили, какими ракетами россияне били по Кривому Рогу

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Кривой Рог, Четверг 15 сентября 2022 04:17
В ОК "Юг" уточнили, какими ракетами россияне били по Кривому Рогу Фото: Россия выпустила более 7 ракет по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты для ударов по Кривому Рогу применили ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

По данным ОК, оккупанты выпустили 7 ракет.

"По уточненным данным для этого ракетного удара враг применил аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы.

Ракеты ударили по Кривому Рогу около 17:00. Местные власти в течение получаса призывали людей оставаться в укрытиях, поскольку ожидались новые запуски.

Позже появилась информация от военных о том, что зафиксировано попадание трех ракет Х-101, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Все они попали в объекты на западной окрестности города. Однако в Офисе президента уточнили, что, по предварительным данным, по Кривому Рогу прилетело 7 или 8 ракет.

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Кривой Рог
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