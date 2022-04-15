Россия обвинила Украину в обстрелах, а в Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ: новости за 14 апреля

Российские спецслужбы обвинили Украину в обстреле Брянской области, в Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ, Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул. Подробнее о том, что произошло в четверг, 14 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Рада признала войну России против Украины геноцидом украинского народа

Верховная рада на сегодняшнем заседании признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата.

Заявление Рады №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" зарегистрирован в парламенте 11 апреля. В документе подчеркивается, что руководство России неоднократно заявляло, что одной из целей развязанной ими войны является так называемая "денацификация" Украины, а под "нацистами" Кремль подразумевает тех, кто говорит по-украински, чувствует себя украинцем и стремится жить в независимой украинской стране.

Суд арестовал 154 объекта имущества семьи Медведчука

Суд наложил арест еще на 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Среди арестованного квартиры, дома, автомобили и яхта.

Отмечается, что под арест попало имущество не только Медведчука, но и его жены Оксаны Марченко. Среди арестованного 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ

Фракции "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины. Соответствующее решение объявили на закрытом заседании парламента 14 апреля.

Также из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала Юрия Бойко головой. https://www.rbc.ua/rus/news/rade-priostanovili-deyatelnost-fraktsii-opzzh-1649947208.html

Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул

Министерство обороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. Вчера украинские военные заявили, что нанесли ракетный удар по этому российскому кораблю.

Как утверждают в российском министерстве, крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт назначения после повреждения корпуса, полученного "в результате пожара от детонации боезапаса". Однако из-за штормовой погоды корабль утонул. Минобороны РФ продолжает воздерживаться от подтверждения того, что по крейсеру "Москва" был нанесен удар украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Россия угрожает стянуть ядерное оружие в Балтику из-за расширения НАТО

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО российская сторона может стянуть ядерное оружие в Балтику. В частности, корабли с соответствующими ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.

Молдова окончательно запретила георгиевскую ленту. И символы "Z" и "V"

Парламент Молдовы в третьем чтении принял закон, согласно которому на территории страны запрещается использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с российской агрессией в Украине.

Сообщается, что поправки в Кодекс о правонарушениях о запрете "общеизвестных атрибутов и символов", которые используются в контексте военной агрессии, поддержали 53 депутата. Инициатива предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев (от 250 до 500 долларов) за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

Украину охватит настоящим весенним теплом: дата и прогноз

Погода в Украине в эпицентре весны, 15 апреля, будет по-настоящему теплой днем, однако ночью вероятны заморозки.

Что будет с погодой в стране - читайте в материале Styler.