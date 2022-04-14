Оккупанты нанесли ракетный удар по заводу в Краматорске: разрушен цех

Сегодня, 14 февраля, около 14:00 часов российские оккупанты нанесли ракетный удар по сооружению завода "Энергомашспецсталь" (ЭМСС) в Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Максима Ефимова.

В частности, вследствие этого разрушен один из цехов, который технологически важен для изготовления заказов.

Также в настоящее время число жертв и разрушения уточняются.

"Никаких военных там не было. Уничтожают промышленность Украины. Слов нет", - говорится в сообщении.