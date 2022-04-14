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В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 17:40
В Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ Фото: ОПЗЖ приостановила деятельность в Верховной Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Фракции "Оппозиционная платформа - За життя" приостановила свою деятельность в Верховной Раде Украины. Соответствующее решение объявили на закрытом заседании парламента 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка.

Стало известно, что сегодня из фракции вышли народные депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Фракция отозвала Вадима Рабиновича с должности сопредседателя и избрала Юрия Бойко головой.

"Объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности ОПЗЖ и деятельности фракции ОПЗЖ в ВР", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что фракция ОПЗЖ прекратит свое существование в парламенте.

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