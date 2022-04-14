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ФСБ заявила об очередном обстреле пограничного пункта. Якобы со стороны Украины

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Москва, Четверг 14 апреля 2022 14:03
ФСБ заявила об очередном обстреле пограничного пункта. Якобы со стороны Украины Фото: ФСБ обвиняет Украину в якобы обстрелах российской территории (24 tv)
Автор: Сергей Новиков

Федеральная служба безопасности России заявила об обстреле пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был совершен со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на fontanka.ru.

Сообщается, что инцидент произошел 13 апреля.

"13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы", - сообщили в ФСБ.

Также сообщается, что якобы в ходе обстрела были повреждены два автомобиля, но пострадавших нет.

Напомним, накануне ФСБ выступала с похожим заявлением, но тогда якобы был обстрелян пограничный пост в Курской области.

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