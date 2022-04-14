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Силы спецопераций подорвали мост с российской техникой под Изюмом

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Изюм, Четверг 14 апреля 2022 08:32
Силы спецопераций подорвали мост с российской техникой под Изюмом Фото: подорванный мост (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы Сил специальных операций подорвали мост с российской техникой под Изюмом. В результате уничтожена колонна, которая следовала на усиление группировки в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Сообщается, что несколько дней назад выявили российскую колонну, которая двигалась на Изюм. В ней были были бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала".

После того, как был установлен маршрут, украинские военные нашли подходящее место для инженерной засады.

"Это был мост по пути вражеской техники... Заложив взрывчатку в определенное место, операторы Сил спецопераций ждали врага, который, ничего не подозревая, ехал навстречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что Россия планирует уничтожение украинских городов, если не добьется успеха до 10 мая.

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