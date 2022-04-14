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Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул

Новина українською →
Севастополь, Четверг 14 апреля 2022 23:06
Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул Фото: ракетный крейсер "Москва" утонул (George Chernilevsky / Wikipedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" утонул в Черном море. Вчера украинские военные заявили, что нанесли ракетный удар по этому российскому кораблю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Как утверждают в российском министерстве, крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт назначения после повреждения корпуса, полученного "в результате пожара от детонации боезапаса". Однако из-за штормовой погоды корабль утонул.

Минобороны РФ продолжает воздерживаться от подтверждения того, что по крейсеру "Москва" был нанесен удар украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Сегодня вечером глава Одесской военной администрации заявил, что крейсер "Москва" догорает в Черном море. А в Пентагоне говорили, что корабль находится на плаву, несмотря на значительные повреждения.

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