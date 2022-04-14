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Обнародованы данные российских генералов и ОМОНовцев, причастных к зверствам под Киевом

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 18:17
Обнародованы данные российских генералов и ОМОНовцев, причастных к зверствам под Киевом Фото: обнародованы данные российских генералов ОМОНовцев, причастных к зверствам под Киевом (militarist.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка обнародовала данные российских генералов и ОМОНовцев. Они причастны к геноциду украинского народа в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Биография, паспорт, ИНН, удостоверение офицера, адреса регистрации и другие данные российских генералов можно просмотреть по ссылкам:

Военнослужащие ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области.

Санчик Александр Семенович

Командует подразделениями 35-й армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Сердюков Андрей Николаевич

Участвует в открытом военном вторжении в Украину - командует группировкой Воздушно-десантных войск.

Руководил подразделениями Южного военного округа во время аннексии Крыма в феврале 2014 года, во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1 и 2 армейских корпусов российских войск, осуществлял непосредственное руководство ими. За участие в российской агрессии на Донбассе получил воинское звание генерал-полковник.

Селиверстов Владимир Вячеславович

Командует подразделениями 106 воздушно-десантной дивизии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Как заместитель командира специального подразделения ВДВ разрабатывал и проводил отдельные операции в ходе аннексии Крыма в феврале 2014 года и оккупации Донбасса. За участие в российской агрессии против Украины было поощрено режимом званием "Герой России".

Игламов Альберт Ильдусович

Командует подразделениями 18 бригады армейской авиации, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года в ходе операции по захвату Киева летный состав бригады привлекался к нанесению ракетных ударов, которые привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения на территории Киевской области.

Чубарыкин Сергей Викторович

Командует подразделениями 76 десантно-штурмовой дивизии, выделенные в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области.

Напомним, сегодня украинская разведка обнародовала данные российского командования, причастного к военным преступлениям против Украины в Мариуполе и Киевской области. Речь идет о Валерия Солодчука и Александра Дворникова.

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