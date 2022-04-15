Росія звинуватила Україну в обстрілах, а в Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ: новини за 14 квітня

Російські спецслужби звинуватили Україну в обстрілі Брянської області, в Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ, Росія підтвердила, що крейсер "Москва" затонув. Докладніше про те, що сталося у четвер, 14 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Рада визнала війну Росії проти України геноцидом українського народу

Верховна рада на сьогоднішньому засіданні визнала війну Росії проти України геноцидом української нації. Документ підтримали 363 народних депутати.

Заява Ради №7276 "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" зареєстрована в парламенті 11 Квітня. У документі підкреслюється, що керівництво Росії неодноразово заявляло, що однією з цілей розв'язаної ними війни є так звана "денацифікація" України, а під "нацистами" Кремль має на увазі тих, хто говорить по-українськи, відчуває себе українцем і прагне жити в незалежній Українській країні.

Суд арештував 154 об’єкти майна сім’ї Медведчука

Суд наклав арешт ще на 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї нардепа-втікача від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Серед арештованого квартири, будинки, автомобілі та яхта.

Зазначається, що під арешт потрапило майно не тільки Медведчука, а і його дружини Оксани Марченко. Серед арештованого 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Крім того, арешт наклали на частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук або Марченко.

У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ

Фракції "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на закритому засіданні парламенту 14 квітня.

Стало відомо, що з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Також ракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови і обрала Юрія Бойка головою.

Росія підтвердила, що крейсер "Москва" затонув

Міністерство оборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" потонув в Чорному морі. Вчора українські військові заявили, що завдали ракетного удару по цьому російському кораблю.

Як стверджують в російському міністерстві, крейсер "Москва" затонув під час буксирування до порту призначення після пошкодження корпусу, отриманого "в результаті пожежі від детонації боєзапасу". Однак через штормову погоду корабель потонув. Міноборони РФ продовжує утримуватися від підтвердження того, що по крейсеру "Москва" було завдано удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

Росія погрожує стягнути ядерну зброю до Балтики через розширення НАТО

У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути ядерну зброю в Балтику. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.

За його словами, вступ Фінляндії і Швеції в НАТО означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників.

Молдова остаточно заборонила георгіївську стрічку. І символи "Z" і "V"

Парламент Молдови в третьому читанні прийняв закон, згідно з яким на території країни забороняється використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V", а також будь-яких знаків, які асоціюються з російською агресією в Україні.

Повідомляється, що поправки до Кодексу про правопорушення про заборону "загальновідомих атрибутів і символів", які використовуються в контексті військової агресії, підтримали 53 депутати. Ініціатива передбачає штрафи в розмірі від 4500 до 9000 леїв (від 250 до 500 доларів) за виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської або військової символіки.

Україну охопить справжнім весняним теплом: дата і прогноз

Погода в Україні в епіцентрі весни, 15 квітня, буде по-справжньому теплою вдень, проте вночі ймовірні заморозки.

Що буде з погодою в країні - читайте в матеріалі Styler.