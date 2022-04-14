ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд арестовал 154 объекта имущества семьи Медведчука

Новина українською →
Украина, Четверг 14 апреля 2022 10:13
Суд арестовал 154 объекта имущества семьи Медведчука Фото: Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Суд наложил арест еще на 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Среди арестованного квартиры, дома, автомобили и яхта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Отмечается, что под арест попало имущество не только Медведчука, но и его жены Оксаны Марченко. Среди арестованного 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Кроме того, арест наложили на доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или Марченко.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Виктора Медведчука вечером 12 апреля. Позже стало известно, что беглый нардеп пытался покинуть Украину.

Также ранее мы сообщали о том, что суд арестовал активы жены Медведчука - Оксаны Марченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Арест имущества
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине