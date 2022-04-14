Вторжение, вертолеты и пострадавшие: что известно о якобы ударе по Брянской области
Российская Федерация продолжает обвинять Украину в якобы ударах по своей территории. Сегодня поступила информация об обстрелах поселка Климово на границе Брянской области.
РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на данный момент.
Обстрел пограничного пункта
Федеральная служба безопасности России сообщила об обстреле из минометов пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был совершен со стороны Украины.
В результате повреждены две машины, на которых, как утверждают в ФСБ, передвигались украинские беженцы. Однако данный инцидент произошел еще вчера. Пограничный пост находится от поселка Климово в нескольких километрах.
Что произошло в Климово?
Российские СМИ изначально распространяли противоречивую информацию об инциденте. В частности, сообщалось о якобы двух ракетных прилетах по территории воинской части. Позже появились данные об обстреле жилого сектора.
Загорелись жилые дома
На сайте МЧС Брянской области сообщается, что в результате инцидента загорелись два жилых дома - на улицах Юбилейная и 60 лет СССР. Пожары уже потушили.
"Официальная версия" - авиаудар с вертолетов
Следственный комитет Российской Федерации утверждает, что украинская авиация якобы вторглась на российскую территорию.
В частности, по его версии, границу пересекли два боевых вертолета с "тяжелым наступательным вооружением" на малой высоте. Якобы они нанесли не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово.
В результате инцидента есть пострадавшие
Как заявили в приемном отделении Климовской центральной районной больницы, в результате инцидента есть пострадавшие.
"Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии", - сообщили в больнице.
Не только Брянская область?
Тем временем белгородский губернатор Виктор Берестовой сообщил о якобы обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе.
По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже. Местных жителей временно эвакуировали, оба села сейчас под дополнительной охраной.
В СНБО Украины заявили о российских провокациях
Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что российские спецслужбы перешли к реализации терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. В частности, официальный Киев опровергает причастность к вчерашним и сегодняшним инцидентам.
Напомним, накануне уже сообщалось о якобы обстрелах российской территории, Минобороны РФ пригрозило ударом по центрам принятия решений в Киеве.
В ответ у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что у Киева "есть прекрасные возможности", имея в виду возможные удары по целям в России.
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