Вторжение, вертолеты и пострадавшие: что известно о якобы ударе по Брянской области

Российская Федерация продолжает обвинять Украину в якобы ударах по своей территории. Сегодня поступила информация об обстрелах поселка Климово на границе Брянской области.

РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на данный момент.

Обстрел пограничного пункта

Федеральная служба безопасности России сообщила об обстреле из минометов пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был совершен со стороны Украины.

В результате повреждены две машины, на которых, как утверждают в ФСБ, передвигались украинские беженцы. Однако данный инцидент произошел еще вчера. Пограничный пост находится от поселка Климово в нескольких километрах.

Что произошло в Климово?

Российские СМИ изначально распространяли противоречивую информацию об инциденте. В частности, сообщалось о якобы двух ракетных прилетах по территории воинской части. Позже появились данные об обстреле жилого сектора.

Загорелись жилые дома

На сайте МЧС Брянской области сообщается, что в результате инцидента загорелись два жилых дома - на улицах Юбилейная и 60 лет СССР. Пожары уже потушили.

"Официальная версия" - авиаудар с вертолетов

Следственный комитет Российской Федерации утверждает, что украинская авиация якобы вторглась на российскую территорию.

В частности, по его версии, границу пересекли два боевых вертолета с "тяжелым наступательным вооружением" на малой высоте. Якобы они нанесли не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово.

В результате инцидента есть пострадавшие

Как заявили в приемном отделении Климовской центральной районной больницы, в результате инцидента есть пострадавшие.

"Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии", - сообщили в больнице.

Не только Брянская область?

Тем временем белгородский губернатор Виктор Берестовой сообщил о якобы обстреле со стороны Украины села Сподарюшино в Грайворонском округе.

По его словам, пострадавших и жертв среди мирного населения нет, разрушений жилых и социальных объектов тоже. Местных жителей временно эвакуировали, оба села сейчас под дополнительной охраной.

В СНБО Украины заявили о российских провокациях

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что российские спецслужбы перешли к реализации терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии. В частности, официальный Киев опровергает причастность к вчерашним и сегодняшним инцидентам.