Российские вертолеты обстреляли ряд сел Харьковской области: ранены двое детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Потом обстреляли Одноробовку, это село нашей общины практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома", - рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко.

Кроме того, российские войска атаковали и село Александровку.

"После этого начали обстреливать соседнюю Александровку. Залетели туда два российских вертолета и начали палить. Ранены двое детей - школьники 9 и 11 лет. Ранение в шею, в бедро. Отправили в больницу", - добавил Коваленко.

Напомним, российские оккупанты обстреляли город Барвенково в Харьковской области. В результате погибли 3 человека.

Также оккупанты обстреляли поселок Бабаи под Харьковом. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

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