Зеленський заявив, що Росія грає в брудні ігри з обміном полонених: про що мова

Росія вкотре вдається до маніпуляцій і брудних ігор у питанні обміну полонених з Україною. Попри домовленості, списки військовополонених досі не передані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що вже другий день проводить розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим, з керівником ГУР Кирилом Будановим та з головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс - про що ми домовлялись у Стамбулі - досі, на жаль, немає", - зазначив він.

Водночас, зеленський наголосив, що росіяни знову продовжують свою брудну гру.

"Російська сторона, як завжди, у своєму дусі - намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек", - додав він.

Зеленський розповів, що зі своєї сторони Україна робить все для цього.

"І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля - і зокрема зусилля Сполучених Штатів - щодо перемовин і дипломатії", - підсумував президент.