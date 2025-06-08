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Лукашенко запропонував поставити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну

Мінськ, Неділя 08 червня 2025 13:50
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Лукашенко запропонував поставити у Мінську пам'ятник Сі Цзіньпіну Фото: Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розмріявся про пам'ятник очільнику Китаю Сі Цзіньпіну у Мінську. Так він хоче віддячити китайській стороні за допомогу з будівництвом стадіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне агентство "Белта".

Як розповів Лукашенко під час церемонії урочистого відкриття Національного футбольного стадіону, він одного разу попросив Сі Цзіньпіна допомогти з його будівництвом.

"Він сказав: "Ми подумаємо". Наступного разу, перебуваючи в Пекіні, я закінчив переговори, офіційну частину, він бере мене за руку і каже: "Давайте щось покажу". Він підводить мене, величезний стіл, знімає покривало і каже: "Ось басейн, про який ти мріяв, і національний стадіон міжнародного рівня. Ми це подаруємо білоруському народу". Я відразу не повірив", - пригадав білоруський диктатор.

За його словами, басейн був побудований виключно за гроші Китаю, а тепер завершилось будівництво і стадіону.

"Було б доречно тут поставити пам'ятник моєму другу Сі Цзіньпіну, тому що тільки завдяки їм, прийнявши рішення, китайці побудували своїм коштом цей блискучий стадіон, яких мало в Європі", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, минулої осені агентство Reuters повідомляло, що Лукашенко посилює співпрацю з Китаєм. Наразі Китай - другий за величиною торговий партнер Білорусі та її найбільший торговий партнер в Азії.

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Олександр Лукашенко Білорусь Китай Сі Цзіньпін
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