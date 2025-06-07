РФ вдарила по будівлі дитячої залізниці в Харкові, кількість поранених вже 16
Ввечері, 7 червня, росіяни атакували Харків двома КАБами. Внаслідок удару пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал мера Харкова Ігоря Терехова.
Він уточнив, що через ворожу атаку пошкодження фіксуються у двох районах:
- Шевченківський район: внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги;
- Київський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
"На місці влучань працюють екстрені служби та медики", - додав Синєгубов.
Водночас за даними мера міста, с станом на 18:32 у Харкові вже 10 поранених через удар РФ по Шевченківському району. Ще одна людина загинула.
Оновлено о 18:45
Глава Харківської ОВА повідомив, що станом на цю хвилину, в лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено 4 людей.
Зазначимо, що він записав відео біля будівлі дитячої залізничної у центрі міста. Судячи з кадрів, у будівлі щонайменше повибивало вікна та пошкоджено дах.
Оновлено о 19:01
Мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.
Тим часом Синєгубов пише, що вже 8 людей доставлені до лікарень. Серед доставлених - 14-річний хлопець. Також очільник ОВА уточнив, що серед постраждалих - троє тяжко поранених.
Найпотужніша атака по Харкову
Нагадаємо, у ніч на 7 червня росіяни здійснили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час повномасштабної війни.
За даними мера, місто атакували 48 БпЛА типу «Шахед», а в обласній прокуратурі говорили про понад 50 дронів. Крім того, ворог застосував для атаки керовані авіабомби, а також ракети.
Зранку було відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 18 багатоквартирних будинків (у трьох із них пошкоджено конструктив), та 13 приватних будинків. Також станом на 8:40 троє людей загинули, і ще 21 постраждала. Серед постраждалих - півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.
Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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