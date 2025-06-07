Як виглядає дитяча залізниця в Харкові після прильоту КАБа: фото наслідків
Росіяни ударили керованими авіабомбами по дитячій залізниці в Харкові. З'явились фото руйнувань після атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Синєгубов розповів, що близько 17.35 ворог завдав ударів 4 керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
Одне з влучань було по дитячій залізниці.
Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б’ють саме туди в суботу вдень. На жаль, загинула 30-річна жінка. Ще 18 людей поранено, троє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.
Водночас глава ОВА зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено
- 2 будівлі дитячої залізниці,
- 4 вагони,
- 2 приватні будинки,
- господарчу споруду.
"На місці працюють бригади медиків та співробітники ДСНС", - додав він.
Фото з місця прильоту
Правоохоронці розповіли, що ще один КАБ вдарив по території приватного домоволодіння.
"Зруйнована господарча споруда. Сталася пожежа. Третє влучання у лісосмугу поблизу житлового будинку. Без пожежі", - додали в МВС.
Найпотужніша атака по Харкову
Зауважимо, що цієї ночі Харків зазнав наймасштабнішого обстрілу з початку повномасштабної війни.
За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, на місто було скинуто близько 48 безпілотників типу "Шахед", а обласна прокуратура повідомила про понад 50 таких дронів. Окрім цього, ворог застосував керовані авіабомби та ракети.
В результаті атаки постраждали 18 багатоповерхівок, три з яких отримали серйозні конструктивні пошкодження, а також 13 приватних будинків.
Станом на ранок повідомлялось про загибель трьох людей, серед яких немовля віком півтора місяця та 14-річна дівчинка, а також 21 пораненого.
Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Надвечір росіяни знову атакували Харків. Цього разу двома КАБами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.