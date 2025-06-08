Погода в Україні на тиждень: з +36 до +18, де чекати дощі та грози

Наступного тижня погода в Україні буде мінливою та контрастною. Вже з середи в країну повернуться дощі, грози та похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 9 червня, буде спекотним і майже без дощів. Опади накриють лише Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області.

Температура повітря:

на півночі: вдень +24 +28 градусів, вночі +17 +20 градусів;

на сході: вдень +33 +36 градусів, вночі +19 +22;

у центрі: вдень +27 +33, вночі +17 +20 градусів;

на півдні: вдень +27 +35 градусів, вночі +17 +20;

на заході: вдень +19 +22, вночі +12 +14 градусів.

Вже наступного дня у вівторок, 10 червня, в Україні буде мінлива хмарність, дощів не очікується. Короткочасні опади можливі лише у Луганській області. Температура повітря опуститься на кілька градусів.

Температура повітря:

на півночі: вдень +21 +24 градуси, вночі +13 +15 градусів;

на сході: вдень +27 +31, вночі +17 +21 градус;

у центрі: вдень +21 +26 градусів, вночі +11 +17;

на півдні: вдень +27 +31, вночі +16 +21 градус;

на заході: вдень +19 +22 градуси, вночі +8 +10.

З середини тижня, 11 червня, в Україну знову повернуться дощі. Більшість областей накриють опади, а на сході та заході, за прогнозами синоптиків, грози.

Дощі своєю чергою принесуть в Україну похолодання.

Температура повітря:

на півночі: вдень +19 +23 градуси, вночі +12 +15;

на сході: вдень +26 +29 градусів, вночі +15 +19 градусів;

у центрі: вдень +19 +24, вночі +12 +17 градусів;

на півдні: вдень +27 +29 градусів, вночі +17 +19;

на заході: вдень +19 +22, вночі +12 +14 градусів.

У четвер, 12 червня, дощі з громами очікуються у північних, східних та центральних областях.

Температура повітря:

на півночі: вдень +19 +21 градус, вночі +10 +14;

на сході: вдень +21+27 градусів, вночі +13 +18 градусів;

у центрі: вдень +20 +23, вночі +11 +14 градусів;

на півдні: вдень +23 +27 градусів, вночі +14 +17;

на заході: вдень +19 +25, вночі +10 +13 градусів.

Під кінець тижня дощі відступлять. У п'ятницю, 13 червня, лише на сході та північному сході України можливі короткочасні дощі. Температура повітря спаде ще на кілька градусів.

Температура повітря: