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У Києві різко змінилася погода: заливає сильна злива з градом (фото, відео)

Неділя 08 червня 2025 18:49
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У Києві різко змінилася погода: заливає сильна злива з градом (фото, відео) Ілюстративне фото: в деяких районах впали дерева, через дощ не видно навіть сусідні будинки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 8 червня, у Києві різко змінилася погода. В столиці почалася сильна злива з градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram канали.

Зокрема, близко години тому в "Українському гідрометеорологічному центрі" попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області та місту Києву.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 08 червня та вночі 09 червня гроза. 1-й рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йшлося у повідомленні.

Станом на 18:25 у мережі почали ширитися кадри, на яких видно сильний дощ та град.

Причому злива настільки сильна, що у деяких районах столиці не видно сусідні домівки. Також повідомляється, що в низці районів падають дерева.

Також повідомляється, що через різку зміну погоди, переходи Києва переповнені людьми.

Погода в Україні з 9 по 13 травня

Нагадаємо, що згідно з Укргідрометцентром, погода в Україні наступного тижня буде мінливою і контрастною. Уже з середи в країну повернуться дощі, грози та похолодання.

Детальніше ознайомитися з прогнозом на кожен будній день наступного тижня - можна в матеріалі РБК-Україна.

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